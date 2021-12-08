وزير التعليم العالي: الإعلان عن تفاصيل الـ100 منحة المخصصة للدول الإسلامية قريبا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه بدأ في وضع ضوابط للمنح التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ويتم وضع آليات قبول لهذه المنح والإعلان عنها بكافة الدول الإسلامية قريبا.

إنشاء صندوق دعم الموهوبين

وأضاف عبد الغفار في مؤتمر صحفي، على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي، إلى أن المنظمة بدأت اليوم، إنه خلال الجلسة العامة لمنظمة الإيسسيكو، تم دارسة اقتراح الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لدعم الموهوبين والمبدعين في مجال التعليم العالي في مصر، وتشكيل لجان لدراسة إنشاء الصندوق المقترح من الرئيس.

100 منحة مجانية لدعم الطلاب

يذكر أن الرئيس السيسي، أعلن اليوم، توفير مصر 100 فرصة تعليم مجانية للطلاب من مختلف دول العالم الإسلامي، في الجامعات المصرية.

وأضاف: «يمكن زيادة هذه المنح إذا تضافرت الجهود، واستطعنا من خلال منظمة الإيسسيكو، إنشاء صندوق خاص بالتعليم والجامعات لدعم ورعاية الموهوبين في العالم».