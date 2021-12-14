وزير النقل يبحث مع وفد نمساوي زيادة إنتاج ورشة العباسية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جورج شتلفريد، سفير النمسا لدى القاهرة، ووفد شركة فويست ألبين النمساوية لأنظمة السكك الحديدية، برئاسة جوينتر نيورتير رئيس مجلس إدارة الشركة؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية.

في بداية اللقاء، أكد وزير النيل، عمق العلاقات بين الشعبين المصري والنمساوي والتطلع لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتطوير كافة عناصر المنظومة.

زيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل

وأشار «الوزير»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى التباحث حول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة على هامش معرض النقل الذكي «TRANSMEA2021»، بين هيئة السكك الحديدية وشركة فويست ألبين النمساوية؛ لزيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمة لخطوط الهيئة.

وزيادة حجم الإنتاجية بالتوازن مع تقليل التكلفة

وشدد على أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة، وتحديد أفضل نموذج للتعاون؛ بما يحقق ثلاثة محاور رئيسية للسكك الحديدية المصرية، وهي تحقيق أعلى جودة، وزيادة حجم الإنتاجية بالتوازن مع تقليل تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة تدعيم خطوط الإنتاج الحالية، بخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية؛ لضمان جودة المنتج وتحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، خاصة مع زيادة حجم الطلب على مفاتيح السكك الحديدية، بالتوازي مع التوسع في المشروعات، التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ 10 آلاف كم سكة حديد الحالية أوتنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري تنفيذها، أو التوسع في مشروعات مترو الأنفاق ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.

مناقشة آخر مستجدات مشروع توريد 4 ماكينات صيانة

ثم تباحث وزير النقل مع سفير النمسا بالقاهرة حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 4 ماكينات صيانة، وتجديد السكة الحديد بـ«2 ماكينة دك تفريعات و2 ماكينة تشكيل بازلت» بتمويل ميسر من مؤسسة يونيكرديت النمساوية، مشيرًا إلى تنفيذ خطة شاملة لأعمال الصيانة والتجديدات ورفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان بخطوط شبكة السكة الحديد