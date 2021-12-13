وزير النقل يكشف موعد إنشاء محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل العمل بجد للانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري، التي تهدف للقضاء على الاختناقات المرورية في القاهرة الكبري، مشيرا إلى أنّ الوزارة ستمنع سير الميكروباص على الطريق الدائري مطلع 2022.

الأتوبيس الترددي السريع BRT سيكون بديلا للميكروباص على الدائري

وأكد وزير النقل، خلال جولته اليوم لتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري، أنّه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم إنشاء محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT ثم كباري المشاه والأنفاق طبقا لتصميم الطريق في كل قطاع، موضحا أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلا للميكروباص على الطريق الدائري، منوها إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً، والذي يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية.

وزير النقل: تطوير الطريق الدائري يتم وفقا للمواصفات العالمية

وأوضح كامل الوزير، أنّ تطوير الطريق الدائري بمواصفات عالمية، كما تابع أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، وجرى الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد بنسبة 100%، والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجة إلى حلوان.

وتابع الوزير، اللمسات النهائية لإنهاء أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم، ليصبح 8 حارات في كل اتجاه بدلًا من 4، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبا، إلى جانب كوبري المنيب الحالي.

منع سير الميكروباص على الطريق الدائري مطلع 2022

وأشار الوزير، إلى أنّه سيتم منع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري مطلع 2022، حيث جرى إنشاء مطلعين ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري، لخدمة اتجاهات الحركة المرورية في المنطقة، ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم، حيث يتم تنفيذ مطلعين ومنزلين لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وعقب ذلك اتجه إلى المريوطية، وتابع أعمال أسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة، مشددا على تنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

وزير النقل يتابع إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية

وتابع وزير النقل، إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وجرى الانتهاء من 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة، وهي أنفاق «البساتين، الجزائر، العمرانية 1، العمرانية 2، مصرف الكونيسة، ومصر للطيران» وكوبري الطالبية.