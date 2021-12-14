استمرار فتح معبر رفح من الجانبين لعبور العالقين وإدخال المساعدات

استمر افتتاح وتشغيل معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، من الجانبين، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، إلى استمرار الافتتاح والتشغيل، اليوم؛ لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر، استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الإخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

استعدادات لاستقبال الحالات الإنسانية

كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أي مساعدات إلى القطاع في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، بالإضافة إلى عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت

يشار إلى أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع، بموافقة السلطات ووفقًا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقًا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.