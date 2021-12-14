أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في نوة «الفيضة الصغرى»

ضربت مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة وذلك معلنة قدوم نوة الفيضة الصغرى والتي من المتوقع أن تستمر على المدينة لمدة 4 أيام تنتهي يوم الجمعة المقبلة، وسط تساقط الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على مدار اليوم، إضافة إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، في طقس متقلب وغير مستقر.

طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء 14/12/2021

وشهد طقس الإسكندرية طقسا باردا نهاراً وليلاً مع تساقط الأمطار ونشاط سرعة الرياح والتي تسببت في ارتفاع موج البحر ما بين 3 إلى 4 أمتار مع الاستمرار في وضع الحواجز الخرسانية بطول طريق البحر، لمنع وصول موج البحر إلى الشوارع خاصة مع بدء تساقط الأمطار بغزارة على المدينة الساحلية.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من الإسكندرية.

وأكد "نافع"، أنه جرى رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات اعتبارا من اليوم ولحين انتهاء حالة الطقس السيئ، إضافة إلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، مع استمرار أعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.

الصرف الصحي في الإسكندرية يتلقى بلاغات المواطنين

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم؛ لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها، موجها بضرورة تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات.

وأكد التنسيق الكامل مع الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.