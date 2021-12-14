افتتاح أول فصل أخضر بمدرسة «الشيماء الثانوية بنات» في القاهرة

افتتحت إدارة البساتين التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أول فصل أخضر على مستوى المديرية، بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، بهدف تقليل الكثافة الطلابية في الفصول وتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب.

وقالت سهير مسعد، مديرة مدرسة الشيماء الثانوية، إن الفصل الأخضر يستهدف استغلال الأسطح الفارغة في المدرسة ويستخدم كفصل مفتوح وبه مقاعد وسبورة لشرح المواد الأساسية والأنشطة.

زراعة السطح بأنواع مختلفة من النباتات على سبع طبقات

وأضافت «سهير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفصل الأخضر يعني زراعة السطح بأنواع مختلفة من النباتات على سبع طبقات، على أن تتحمل برودة وحرارة الجو مثل نبات الصبار، موضحة أن الفصل الأخضر يشمل جزء خاص بشرح الحصص التعليمية وجزء خاص بالنباتات.

الفصل يسع 40 طالبة ويهدف إلى استغلال الأسطح الفارغة

وأوضحت سهير مسعد، أن الفصل يسع 40 طالبة ويهدف إلى استغلال الأسطح الفارغة في تقليل كثافة الفصول المدرسية وتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب، لافتة إلى إنشاء الفصل بالتنسيق مع شركة «استرازينكا»، والسفارة السويدية.

من جانبها أكدت «ڤيڤيان فكري»، رئيس قطاع الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية بشركة «استرازينكا»، إن المشروع بدأ قبل ست أشهر بجهود المدرسة والطالبات وعبر التنسيق مع مؤسسة «شجرة»، مؤكدة أن الفصل الأخضر ليس توفيرا لبيئة تعليمية أفضل بل يهدف أيضا لتأسيس الوعي البيئي لدى الطلاب.

وفي سياق متصل قال السفير السويدي، خلال مشاركته في افتتاح الفصل الأخضر، إن الفصل الأخضر بمدرسة الشيماء هو ثاني فصل تم افتتاحه من هذه النوعية بالمدارس في مصر، مؤكداً أن الأسطح الخضراء منتشرة بالسويد .

وأشار إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ، سيسهم في تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وتنمية الوعي البيئي واتخاذ العديد من القرارات التي تساعد على تنمية الوعي البيئي على مستوى العالم.

وأكد الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة استرازينكا مصر، إن الفصل الأخضر يؤكد دور المسؤولية الاجتماعية للشركة، موضحا أن الشركة تعمل على تنمية الوعي البيئي والقطاع الصحي والعمل على تغيير سلوكيات المجتمع للأفضل.