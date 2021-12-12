امتحانات العملي بمدارس القاهرة.. «النزهة» تعلن جدول المجال والتكنولوجيا

بدأت الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، إعلان جدول امتحان العملي لمادة المجال وتكنولوجيا الصناعة والزراعة للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وجاء أولها إدارة النزهة التعليمية، إذ أعلنت أن الجدول يبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 من نفس الشهر.

الامتحان به نجاح ورسوب

وأوضحت إدارة النزهة التعليمية، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن امتحان الصف السادس الابتدائي، يعقد يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، وامتحان الصف الثالث الإعدادي يوم الخميس 16 من نفس الشهر، على أن يعقد امتحان الصفين الأول والثالث الثانوي، يوم الإثنين، ويكون امتحان الصف الثاني الثانوي، يوم الثلاثاء، وذلك في مادة تكنولوجيا الصناعة والزراعة.

إجراءات وقائية مشددة في الامتحانات

وأكدت الإدارة التعليمية، ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في الامتحانات، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، لافتةً إلى أن الامتحان به نجاح ورسوب، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والمواعيد المعلنة.

«تعليم الجيزة» تعلن موعد بدء امتحان المستوى الرفيع

وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة المدارس الرسمية لغات، بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، مواعيد امتحانات المستوى الرفيع للغة الإنجليزية.

وشددت الإدارة على الطلاب، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية، مؤكدةً أن الامتحانات تبدأ اعتبارًا من يوم 26 ديسمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 30 من نفس الشهر، مؤكدةً أنه يجرى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة انتشار عدوى كورونا.

وأوضحت أن الجدول يشمل إدارات «الحوامدية والعياط وأبو النمرس وأوسيم والبدرشين والوراق وكرداسة والصف والقناطر وأطفيح، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وجنوب الجيزة والهرم والعمرانية وبولاق الدكرور، وشمال الجيزة والعجوزة والدقي».