هل يتم تقليل الكثافة في الفصول المدرسية؟.. «التعليم» تجيب

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقليل الكثافة في الفصول المدرسية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على البدء في عام دراسي منتظم ويراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع الفصول المدرسية بصفة مستمرة وتطهيرها وكذلك إلزام المعلمين والطلاب بإرتداء الكمامة الطبية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «بناء التعليم المصري» عبر تطبيق «واتس آب»: «أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل ولا يمكن أن يكون صحيحاً إلا لو أعلنته الوزارة رسميًا وهذا لم يحدث»، مؤكداً أن الوزارة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع جميع المديريات على مستوى الجمهورية، وتم التنبيه على جميع المعلمين بضرورة الحصول على لقاح كورونا قبل بداية الدراسة.

«التعليم» تشدد على تخصيص لجنة الصحة المدرسية استعداداً للدراسة

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على جميع المديريات والمدارس بضرورة عقد لقاءات مكثفة مع أولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم والسماح لهم بزيارة أبناءهم في المدارس مرتين على الأقل كل أسبوع، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة الصحة المدرسية بكل مدرسة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

«مديريات التعليم»: تعليمات بعدم السماح بدخول المعلم للمدرسة إلا بعد حصوله على لقاح كورونا

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة في مديريات التربية والتعليم، في محافظتي القاهرة والجيزة، أنه لا توجد أي تعليمات بشأن تقليل الكثافة حتى الآن، مؤكدة أنه يجرى حالياً التنسيق الكامل مع مديريات الصحة والسكان لمتابعة الاستعدادات الوقائية في جميع المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع التعليمات التي وردت إليهم من قبل وزارة التربية والتعليم تؤكد فقط على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، وعدم السماح لأي معلم بدخول المدرسة إلا بعد حصوله على اللقاح.

وأوضحت المصادر، أن المديريات كثفت من متابعتها استعدادات المدارس للدراسة، سواء بصيانة جميع المنشآت التعليمية أو استلام الكتب المدرسية تمهيداً لتسليمها للطلاب اعتباراً من أول أيام الدراسة.