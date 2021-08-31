تفاصيل طرح مشروع «جنة» بدمياط الجديدة: توقعات بثبات سعر الوحدة عند 9080 جنيها

أوضح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنَّ مشروع جنة يقع في الحي المتميز - شرق مشروع دار مصر، ويتكون المشروع من 3144 وحدة سكنية بعدد 131 عمارة.

«الوطن» تنشر تفاصيل طرح الوحدات السكنية الجديدة بمشروع جنة بمدينة دمياط الجديدة

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ «الكمباوند» محاط بسور وبوابات أمن ويحتوي الكمبوند علي حمامات سباحة ومساحات خضراء، وأن العمارات تحتوي على أسانسير، وجميع الوحدات لها حصة في الارض، وأن العمارات تتكون من أرضي + 5 أدوار متكرر بأجمالي 24 وحدة سكنية في العمارة الواحدة، وبعض وحدات الدور الارضي تحتوي على حديقة حق إنتفاع تسدد بمعرفة جهاز المدينة، وأن المساحات تبدأ من 100م : 150م.

« الوطن» تستعرض أبرز المعلومات المتعلقة بالمشروع منذ بداية طرحه

1- تمّ طرح 1056 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة دمياط الجديدة خلال أكتوبر 2018 بنظام الحجر الالكتروني، بسعر 9080 جنيهًا للمتر المربع الواحد دون نسبة التميز.

2 - في سبتمر 2019، تمّ طرح 672 وحدة سكنية بنظام الحجز الإلكتروني متبقية من طرح السابق أكتوبر 2018 بسعر 9080 جنيهًا للمتر، دون نسبة التميز، وكان من الملاحظ في هذا الطرح، زيادة نسبة التميز عن الطرح السابق بنحو 128 جنيهًا في المتر، وفي هذا الطرح تمّ حجز وحدتين فقط في الدور الأرضي، وجميع وحدات الدور الأرضي والأخير في هذا الطرح لم تحجز وطرحت في الطرح التالي، وكان من الملاحظ أيضًا في هذا الطرح، وجود وحدات أدوار متكررة، ومع ذلك لم يتمّ حجزها وتمّ طرحها لاحقًا في طرح سبتمبر 2020

3 - تم طرح عدد 222 وحدة سكنية بمشروع جنة دمياط الجديدة خلال إبريل 2020، عبارة عن، دور أرضي وأخير للحجز الإلكتروني، وهي الوحدات السكنية المتبقية المتبقين من الطرح السابق.

4 - وفي سبتمبر 2020 كان الطرح تابع لصندوق الإسكان الإجتماعي، وتم طرح عدد 218 وحدة سكنية متبقية من طروحات سابقةبنفس سعر المتر عند بدون نسبة التميز 9080، وفي نوفمبر من نفس العام، تم إتاحة خدمة الإستبدال لعدد 212 وحدة سكنية دور أرضي وأخير متبقية من الطرح السابق.

مصادر: توقعات بثبات سعر الوحدات السكنية الجديدة بمشروع جنة عند 9080 جنيها للمتر

5 - وتوقعت مصادر خاصة، بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن يتم تثبيت سعر جميع الوحدات السكنية عند 9080 جنيها للمتر المربع الواحد ، على أن يتم إتاحة مبادرة التمويل العقارى الجديدة ال 3% على 30 سنة، ومن المتظر أن يتم طرح كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمشروعات « سكن مصر و دار مصر و جنة» ببنوك التعمير والإسكان.