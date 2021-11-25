انتهاء 80% من وحدات مشروع «جنة» في «6 أكتوبر»

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة بمشروع «جنة»، بمدينة ٦ أكتوبر، يرافقهما المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الهيئة والجهاز، وتفقد الوفد الأعمال الجارى تنفيذها بمواقع المشروع بمتوسط نسبة إنجاز ٨٠% بمختلف القطاعات، حيث يشتمل المشروع على ٦٧٢٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 100 متر و150 متراً بإجمالى (280 عمارة) بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، شاملة أعمال المرافق وتنسيق الموقع، كما أن المشروع يتم تنفيذه فى إطار استراتيجية الوزارة لتوفير وحدات لشرائح الدخل المختلفة.

وأوضح المهندس عادل النجار أنه يجرى حالياً استكمال تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء بالموقع بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات بعددٍ من العمارات وعدد من مبانى الخدمات، بجانب أعمال تنسيق الموقع، وأشار إلى أن المشروع يقع على مساحة ١٥٥ فداناً بمنطقة التوسعات الشمالية على بُعد دقائق من كوبرى العبور، وبالقرب من طريق جمال عبدالناصر والطريق الشمالى للمدينة، كما أن الموقع ثرى بالمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع التى تشتمل على حمامات سباحة ومناطق ألعاب أطفال، إضافة إلى برجولات ومقاعد GRC، وأعمدة ديكورية، كما أن الكومباوند محاط بسور وبوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، بجانب شركة أمن وحراسة، وشركة نظافة.