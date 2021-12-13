تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بـ3 مشروعات خلال الفترة المقبلة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن «الطرح الأضخم»، لوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة، خلال الفترة المقبلة، وذلك للمواطنين من مختلف الشرائح بالمجتمع، ضمن مشروعات سكنية عدة، منها مشروع «سكن مصر»، ومشروع «دار مصر»، ومشروع «جنة»، حيث سيطبق على أغلبها مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا خلال الفترة الماضية، بفائدة 3% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما.

ونوهت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن قرب الإعلان عن الطرح، لبيان تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

وخلال تصريحات تليفزيونية، أمس، لرئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، المهندسة مى عبد الحميد، أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح شقق الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، وجنة»، ومتوقع ذلك خلال الشهر المقبل مع بداية 2022.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل طرح شقق «سكن مصر ودار مصر»، خلال الفترة المقبلة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان صحفي سابق.

تفاصيل طرح شقق «سكن مصر ودار مصر و جنة»

«سكن مصر»

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، سيتم طرح وحدات سكنية بمشروع «سكن مصر» داخل 12 مدينة جديدة، وهي: «المنيا الجديدة، بدر، غرب قنا، دمياط الجديدة، الشروق، ناصر بغرب أسيوط، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة».

«جنة»

سيتم طرح شقق مشروع «جنة»، داخل 8 مدن جديدة، هي: «6 أكتوبر، الشروق، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، ملوي الجديدة».

«دار مصر»

سيتم طرح شقق مشروع «دار مصر»، داخل 8 مدن جديدة هي: «15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، الشروق، القاهرة الجديدة، بدر، برج العرب الجديدة».