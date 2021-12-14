مصرع طفل في الإسماعيلية.. كان رايح المدرسة ودهسه القطار

لقى طفل في عمر 6 سنوات مصرعه في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء أسفل عجلات قطار في محافظة الإسماعيلية خلال توجهه إلى المدرسة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تلقي بلاغ باصطدام قطار بطفل في منطقة عزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

سيارة إسعاف تنتقل لمكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ الطفل، إلا أنه كان قد توفى في الحال متأثراً بإصابته.

وقالت المصادر الطبية والأمنية، إنه جرى نقل جثمان الطفل «محمود صابر» 6 سنوات، إلى ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي فيما انتقل رجال الشرطة للتحقيق في الواقعة.

وقال شهود العيان، إن الطفل توفى أسفل عجلات القطار أثناء توجهه إلى المدرسة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرين إلى أن قضبان السكة الحديدية تفصل بين محل إقامته وبين المدرسة.

وتابعت «معظم الأطفال المقيمين بالجهة الشرقية لعزبة صبري يعبرون طريق السكة الحديد يومياً للوصول إلى المدرسة والطفل كان في طريقه للمدرسة وحيداً في السابعة صباحاً».

مصرع طفل أسفل عجلات قطار الإسماعلية السويس

وكان قد لقي طفل في عمر العاشرة مصرعه أسفل عجلات قطار الإسماعيلية السويس في شهر أكتوبر الماضي قرب مزلقان عزبة العمدة على حدود الإسماعيلية مع السويس.

وقالت المصادر الطبية، إن قطار الإسماعيلية اصطدم بالطفل ما تسبب في وفاته في الحال، فيما أمرت النيابة العامة بتسليم جثمان الطفل لذويه لعدم وجود شبهة جنائية.

وقالت المصادر، إن الطفل يدعي «عمر فرج» 11 عاما، وأنه حاول العبور من المزلقان متجاوزاً السيارات المتوقفة ما أدى إلى اصطدام القطار به ووفاته في الحال.