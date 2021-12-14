طقس متقلب في الإسماعيلية وتوقعات بأمطار متوسطة

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من التقلبات الجوية على مدار الساعات الماضية، ما بين انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وغيوم على مختلف أنحاء المحافظة.

واستقرت درجة الحرارة في الإسماعيلية ظهر اليوم عند 19 درجة بعد انخفاضها في الساعات الأخيرة من ليل أمس الإثنين ووصولها إلى 11 درجة تقريبا.

رياح خفيفة وشبورة في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء شبورة متوسطة على الطرق الصحراوية وكثيفة على الطرق الزراعية كطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

كما شهدت محافظة الإسماعيلية رياح خفيفة على كل أنحاء المحافظة منذ فجر اليوم الثلاثاء محملة بموجة من البرد على كل أرجاء المحافظة.

ومن المتوقع بحسب تقارير هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة في المحافظة خلال الأيام المقبلة وحتى يوم الجمعة بالتزامن مع إعلان الطوارئ في بعض المحافظات.

وتوقعت هيئة الأرصاد بحسب بيان رسمي اليوم الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومنطقة حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على جنوب الدلتا بنسبة 30% تقريباً مع وجود نشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة أيضاً.

سيولة مرورية على طرق الإسماعيلية

وشهدت طرق الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حالة من السيولة المرورية على كل الطرق السريعة الصحراوية والزراعية وداخل المدينة.

وانتشر الخدمات المرورية على الطرق دون إغلاق أي منها بالتزامن مع حالة الطقس السيئ، فيما أعلنت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ في المدينة والمراكز التابعة لها.