حالة الطقس اليوم 15-12-2021.. رياح نشطة واضطراب ملاحي وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، اليوم الأربعاء، طقسا معتدلًا خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الغربية، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة اليوم، سقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30%» على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30:40%» على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر أيضًا حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 13

وادي النطرون 18 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 12

بلطيم 19 12

مطروح 17 13

السلوم 16 12

سيوة 17 08

بورسعيد 20 13

دمياط 20 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 19 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 12

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 20 13

نخل 18 07

نويبع 19 17

طابا 19 12

كاترين 17 06

الطور 21 14

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 25 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 20 10

قنا 21 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 28 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15