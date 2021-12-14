مصرع يمني سقط من الطابق السابع في بولاق: كابينة الأسانسير خدعته

لقي مُسن يمني مصرعه، عقب سقوطه من الطابق السابع بأحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

سقوط مسن يمني من الطابق السابع

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن مأمور القسم تلقى بلاغًا، بسقوط شخص من علو بأحد عقارات شارع العشرين، وتبين أنه يمني الجنسية، يبلغ من العمر 67 سنة، وسقط من الطابق السابع في بئر المصعد.

وكشفت التحريات أن كابينة المصعد غير متواجده، فسقط من الطابق السابع وتوفي في الحال.