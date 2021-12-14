كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة؟.. 7 مستندات مطلوبة حال عودة الخدمة

يشهد مؤشر البحث العالمي جوجل، زيادة الحركة البحثية من قبل المواطنين حول كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة، خاصة لمن لا يمتلك بطاقة تموينية وغير مقيد على بيانات منظومتي الدعم التمويني أو الخبز، وذلك بالرغم من توقف عدد من الخدمات التموينية سواء عبر مكاتب التموين أو مديريات المحافظات أو عبر المنصات الإلكترونية التي تتيح خدمات التموين.

زيادة التساؤل حول كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة

ويتسائل المئات من المواطنين عن كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة، سواء عن طريق مكاتب التموين أو عبر محرك جوجل لمعرفة طرق إصدار البطاقة التموينية لأول مرة عبر المنصات الإلكترونية التي تتيح الخدمات.

مستندات إصدار بطاقة تموين جديدة بعد رجوع الخدمة

يوجد عدة مستندات ثابتة يتم تقديمها لمكاتب التموين عند فتح وزارة التموين مرة أخرى لإمكانية إصدار بطاقة تموين جديدة للأسر الأولى بالرعاية، وهو الأمر المتوقف حاليا، وأكدت مصادر في وزارة التموين أن موعد عودة إصدار البطاقات غير معلوم حتى الآن، وتتمثل هذه المستندات في التالي:

1- صورة البطاقة.

2- صور شهادات ميلاد الأبناء.

3- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.

4- مستندات دالة على حالة المواطن.

5- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

6- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين.

7- مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

40 ألف منفذ لصرف التموين

فيما تستمر منافذ صرف التموين حاليا والتي يزيد عددها عن 40 ألف منفذ ما بين منافذ البدالين ومنافذ مشروع جمعيتي وأيضا فروع المجمعات الاستهلاكية، في صرف الحصص والمقررات التموينية للشهر الجاري، وذلك للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيد ضمن منظومة دعم التموين على عدد 23 مليون بطاقة تموين.