«التموين»: يصعب إدراج البيض لقائمة السلع لارتباط سعره بالبورصة اليومية

حسمت مصادر مسؤولة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل حول إدراج البيض كسلعة أساسية على قائمة السلع التموينية الأساسية التي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمخازن الجملة ومنافذ صرف التموين للمواطنين، على غرار ما تم في سلعة البسكويت الذي تم ضخ 4 أصناف منه بداية من شهر ديسمبر الجاري، والذي تم صرفه ضمن مقررات التموين للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

تغير سعر البيض لارتباطه ببورصة الدواجن

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» على أن سلعة البيض مرتبطة ببورصة الدواجن التي تحدد يوميا سعر البيض والدواجن في الأسواق، موضحة أن لهذا السبب فإن سلعة البيض هي سلعة من السلع المتغيرة السعر يوميا، وبالتالي يصعب إدراجها ضمن قائمة السلع التموينية الأساسية والتي تحدد أسعار ثابتة للسلع المدرجة عليها دون تغير، ويلتزم بالأسعار جميع منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

إدراج 4 أنواع بسكويت لقائمة السلع التموينية

فيما ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سلعة البسكويت بـ4 أسعار لـ4 أصناف من البسكويت، والتي جاءت كالتالي:

** بسكويت سادة سعر 1 جنيه.

** بسكويت محشو شيكولاته سعر 2 جنيه.

** ويفر الشيكولاته أو الفراولة سعر 3 جنيهات.

** بسكويت العجوة سعر 3 جنيهات.

ونوهت المصادر إلى أن قائمة السلع التموينية لن تشهد أي زيادة الفترة المقبلة، سواء من حيث زيادة عدد السلع المدرجة عليها أو من حيث زيادة أو تحريك أسعار السلع، حيث بلغت قائمة السلع التموينية 32 سلعة تموينية بداية من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد إدراج 4 أنواع بسكويت، موضحة أن الوزارة توفر البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر مخفض حال حدوث أية أزمات في البيض.

وتستمر حاليا منافذ صرف البقالين في صرف الحصص التموينية للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والحاملين لبطاقات التموين، من نحو 40 ألف منفذ تمويني منتشر على مستوى الجمهورية لـ23 مليون بطاقة تموينية مقيدا عليها 64 مليون مواطن يستحقون صرف التموين شهريا.