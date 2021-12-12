فنادق البحر الأحمر تستعد للكريسماس بإجراءات احترازية مشددة (صور)

بدأت الفنادق والمنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر السياحية، الاستعداد مبكرا لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة، تزامنا مع توافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على مدينتي الغردقة ومرسى علم.

واستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، أمس السبت، حوالي 15 ألف سائح، عبر أكثر من مائة وثلاثين رحلة طيران سياحية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلنة بالمطار، قادمة من مطارات سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استعدادت البحر الأحمر للكريسماس

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق استعدت لاستقبال آلاف السائحين للاحتفال بأعياد الكريسماس، من خلال تعليق الزينة ومجسمات بابا نويل في طرقات الفنادق، وتجهيز الهدايا وشجرة الكريسماس، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وتعليمات وزارتي الصحة والسياحة.

حملات مكثفة على الفنادق

وأوضح «جمعة» لـ«الوطن»، أن لجان من وزارتي الصحة والسياحة تجري زيارات مفاجأة على الفنادق والمنتجعات السياحية، لمتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

فنادق البحر الأحمر كاملة العدد في رأس السنة

وأضاف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر لـ«الوطن»، أن نسبة حجوزات الفنادق ارتفعت إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، وستواصل الارتفاع في احتفالات رأس السنة، وذلك للإقبال الشديد من مختلف الأسواق السياحية علي المدن السياحية المصرية، لاسيما الغردقة ومرسى علم.

وذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة الإشغالات بالفنادق إلى كامل الطاقة الاستيعابية، وذلك بفضل مجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحى وجذب أسواق جديدة.