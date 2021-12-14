تأجيل محاكمة 3 متهمين في «خلية الوايلي» لـ25 ديسمبر

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش الوايلي» لجلسة 25 ديسمبر الجاري، للمرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان.

تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، المقيدة برقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، المتهم فيها مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي «سامح» مهندس معماري، ومعتز على السعيد محمود واسمه الحركي «أمير» مهندس ميكانيكا، وأسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي «محمد عيسى» هارب، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام، بدائرة قسم الوايلي، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما نُسب للمتهمين، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين، انضموا لمجموعة مسلحة تابعة لجماعة الاخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية.