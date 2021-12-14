تأجيل محاكمة 3 متهمين في «خلية الوايلي» لـ25 ديسمبر
كتب:
بسمة عبد الستار
03:29 م | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
المستشار محمد السعيد الشربيني
أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش الوايلي» لجلسة 25 ديسمبر الجاري، للمرافعات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان.
تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، المقيدة برقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، المتهم فيها مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي «سامح» مهندس معماري، ومعتز على السعيد محمود واسمه الحركي «أمير» مهندس ميكانيكا، وأسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي «محمد عيسى» هارب، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام، بدائرة قسم الوايلي، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
كما نُسب للمتهمين، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين، انضموا لمجموعة مسلحة تابعة لجماعة الاخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية.