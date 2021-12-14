الرئيس يحقق أمنية طالب في حفل جامعة كفر الشيخ: تسمح لي يا ريس أسلم عليك؟

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للطالب محمد فريد حسن، خلال حضوره احتفالية قدمها الطلاب في جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء.

ووجه الطالب «فريد» الذي أنشد ابتهالات في إحدى فقرات الاحتفالية، طلبا إلى رئيس الجمهورية، قائلا: «تسمح لي يا ريس أجي أسلم عليك»، وهو ما رحب به الرئيس، وقال له: «أهلا وسهلا».

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي من المقرر أن يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جامعة كفر الشيخ.