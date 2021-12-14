رئيس التحرير

محمود مسلم

الرئيس يحقق أمنية طالب في حفل جامعة كفر الشيخ: تسمح لي يا ريس أسلم عليك؟

كتب:

شريف سليمان
02:37 م | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
المنشد الشاب محمد فريد حسن

المنشد الشاب محمد فريد حسن

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للطالب محمد فريد حسن، خلال حضوره احتفالية قدمها الطلاب في جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء.

ووجه الطالب «فريد» الذي أنشد ابتهالات في إحدى فقرات الاحتفالية، طلبا إلى رئيس الجمهورية، قائلا: «تسمح لي يا ريس أجي أسلم عليك»، وهو ما رحب به الرئيس، وقال له: «أهلا وسهلا».

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي من المقرر أن يشارك  في اجتماع  المجلس الأعلى للجامعات في جامعة كفر الشيخ.

اقرأ المزيد:

السيسي يستمع إلى كورال «تربية حلوان» في جامعة كفر الشيخ (صور)

السيسي يشارك في إفطار جماعي مع طلاب وهيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

السيسي يصل إلى جامعة كفر الشيخ

السيسي يعين أحمد خالد قائدا للقيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكري

السيسي يعين أشرف عطوة قائدا للقوات البحرية