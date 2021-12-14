حكاية كريم الهواري مع سيدتين.. الأولى أنقذته والثانية تقوده للسجن «فيديو»

كريم محمد الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، أصبح واحدا من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث، خلال الأيام الماضية، وتحديدا منذ فجر الجمعة الماضي، بعدما تسبب في وفاة 4 طلاب، إذ اصطدم بسيارته الفارهة عندما كان يقود بسرعة جنونية، في السيارة التي كانوا يستقلونها، مما أدى لوفاتهم في الحال.

ثمة مفارقة في هذه القضية، التي أصبحت بيد المحكمة، بطلتها سيدتان، الأولى أنقذت كريم الهواري، وقت الحادث، والثانية ربما تكون من أسباب سجنه، خاصة أنها أدانته في تقريرها التي أعدته.. وما بين هذه وتلك، فإن محكمة الجنايات ستطرح دعوى اتهامه على بساط بحثها، وتصدر حكمها، وفق ما ترى.

السيدة المنقذة

دور البطولة والإنقاذ في هذه القضية، لعبته سيدة تستقل سيارة فارهة، إحدى أقارب المتهم كريم الهواري، أكدت التحريات والتحقيقات وشهود العيان، أنها وصلت إلى مكان الحادث، فور وقوعه فجر الجمعة، بعدما تلقت اتصالا من «كريم» ، وهو يصرخ مما ألمّ به نتيجة الاصطدام، وأقلته معها لإنقاذه، وتوجهت به إلى أحد المستشفيات بالشيخ زايد، ومنها تم نقله إلى مستشفى آخر خاص بالجيزة، وخضع لعملية جراحية، وبعدها تم استجوابه، ومن ثم حبسه وإحالته للمحاكمة.

سيدة أخرى أدانته

أما السيدة الأخرى التي أدانت «كريم الهواري» في هذه الواقعة، فكانت الطبيبة الشرعية، وترتيبها السادسة في قائمة أدلة الثبوت بالقضية، التي استندت النيابة إلى التقرير التي أعدته كدليل فني على إدانة المتهم.

باشرت الطبيبة الشرعية، إجراءات فحص عينات الدم والبول المأخوذة من «الهواري» تنفيذا لأمر النيابة العامة، وأثبتت في تقريرها النهائي، أن العينات المأخوذة من المتهم احتوت على الكوكايين والكحول الإيثيلي، وهو الدليل الذي ضمته النيابة العامة لقائمة من الأدلة التي أقامتها ضد المتهم، ومن ثم إحالته للمحاكمة الجنائية.

محاكمة جنائية

وأصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس، أمرا بإحالة المتهم كريم الهواري، لمحكمة جنايات الجيزة، ونسب له اتهامًا بالتسبب في وفاة 4 طلاب، 3 منهم أقل من 18 عاما، وحيازة وتعاطي الكوكايين المخدر، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، برعونة وعدم احتراز، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة محاكمة، خلال الأيام القليلة المقبلة.