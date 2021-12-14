حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 14-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مولود برج السرطان العائلة من أولوياته، ولديه قيم عائليّة قويّة متمسك بها ولا يتخلى عنها أبدا، ويحرص على تمريرها لأبنائه بشكل جيد، ويمتاز كذلك بقدرته العالية على إعطاء الأمان والدفء لعائلته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الأصدقاء لمشاركتك اهتماماتك، وتتقدم في مشاريعك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بالسحر والجاذبية وتميل لإسعاد من حولك وتمتلك أدوات السعادة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.