حظك اليوم برج السرطان الاثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد الخجل والحساسية والإبداع، أبرز سمات وصفات مولود برج السرطان، كما أنه يعشق الخروج والمرح، ويحرص دائمًا على قضاء وقت فراغه وإجازاته مع الأشخاص المقربين منهن سواء كانوا أقاربه أو عائلته، وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر معاكس في منزل العمل.. اعمل بدقة وثق بنفسك، وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.