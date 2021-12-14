إدارات القاهرة التعليمية تستعد لبدء تطعيم الطلاب من سن 12 عاما

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بدء تطعيم الطلاب من سن 12 إلى 18 سنة ضد فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق الكامل مع هيئة التأمين الصحي ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة، موضحة أنه تم توفير منسقين صحيين في المدارس بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

التطعيم بعد موافقة ولي الأمر على الاستمارة المستنيرة

وشددت المديرية على ضرورة عدم تصوير الطلاب أثناء حصولهم على اللقاح وعدم السماح بالتقاط الصور لأى جهة دون التنسيق مع المديرية والموافقه الأمنية، مؤكدة على تقديم كافة الدعم والتدخل السريع إذا لزم الأمر والتأكيد على شهادة الميلاد وموافقة ولي الأمر على الاستمارة المستنيرة التي تم تسليمها للمدارس.

وأكد الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، أنه تم تشكيل لجنة من قبل الإدارة التعليمية لمتابعة تجهيز جميع المدارس واستعداداتها لبدء أعمال تطعيم الطلاب، موضحاً أن التطعيم لا يتم إلا بعد موافقة ولي أمر الطالب، لافتاً إلى أنه تم تجهيز غرفة صحية في المدارس.

وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحجرة الصحية التي يتم تجهيزها في المدارس بها أجهزة كمبيوتر لإدخال بيانات الطلاب الذين سيحصلون على اللقاح، مؤكداً أنه سيتم توفير جميع الأدوات الصحية في هذه الوحدات، لافتاً إلى أنه هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد عبد العزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية، أن الإدارة كثفت من التنسيق الكامل مع جميع المدارس التابعة لها، موضحاً أن التطعيم يتم في المدارس وسط إجراءت وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

حجازي: في حالة جمع 200 استمارة تدل على موافقة ولي الأمر يتم البدء في التطعيم

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أكد أنه تم التنبيه على جميع المدارس بأنه في حالة جمع 200 استمارة تدل على موافقة ولي الأمر على تطعيم الطالب بلقاح كورونا يتم البدء في التطعيم مباشرة.