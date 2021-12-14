التعليم: مصر تتقدم 19 مركزًا على مؤشر المعرفة العالمي لتصل للمركز الـ53

أحرزت مصر تقدمًا على مؤشر المعرفة العالمي بتقدمها 19 مركزًا عن العام الماضي، لتصل للمركز الـ53 في التعليم قبل الجامعي، حسبما أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وشارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في جلسة نقاش من اليونيسيف بعنوان تصور جديد للتعليم: التعلم الرقمي لكل طفل بحلول عام 2030.

شوقي يستعرض مدى تهميش الفتيات وأطفال الريف ودور التكنولوجيا

كان الهدف الأساسي من الجلسة إبراز مدى تهميش الفئات «الفتيات، الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، الأطفال المتنقلون، وغيرهم» من خلال حلول التعلم الرقمي، وإظهار التغيير على نطاق واسع من خلال دمج التعلم الرقمي في التعليم بما في ذلك التكنولوجيا الحدودية، كذلك إبراز كيفية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص ومع المعلمين.

وهنأت إدارة المؤسسة خلال احتفالية إطلاق مؤشر المعرفة في إكسبو دبي، الدولة المصرية والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم للتقدم الكبير في التصنيف العالمي للتعليم.

مؤشر المعرفة العالمي

ويعد مؤشر المعرفة العالمي إحدى ثمار الشراكة بين المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويصدر سنويًا منذ عام 2017.

ومن خلال تتبُّع الأداء المعرفي للبلدان، يرسم المؤشّر خارطة طريق لدفع مسيرة المعرفة والتنمية بوضعه استراتيجيات تستشرف المستقبل، وتهدف إلى ردم فجوات المعرفة وتعزيز تنمية مجتمعات المعرفة الشاملة.