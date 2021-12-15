حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لا يتنازل عن وجوده في المقدمة، فهو طموح لأبعد الحدود كما يتميز بالهدوء والاتزان.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الثاني وعليك أن توجه تركيزك اليوم نحو تنظيم أفكارك، ومراجعة خطواتك وحساباتك وميزانيتك ومصروفاتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. قد تجد اليوم حلولا ناجعة، وقد تسلك سبل جديدة ومبتكرة إذا حافظت على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.