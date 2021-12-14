السيسي يوجه رسالة للطلاب: «الذكاء الاصطناعي» المستقبل كله

وجه طالب بكلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء الأخير بطلاب الجامعة.

وقال الطالب موجها حديثه إلى الرئيس: "أتمنى أن تطبق كلية الذكاء الاصطناعي، تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير الوقت والمجهود والمصروفات".

وردّ عليه رئيس الجمهورية، قائلًا: "محتاجين للشباب المتعلمين يخشوا معانا في حاجتين، بناء النظام وصيانة وتشغيل النظام واستمراره، وإنتو محتاجين ككلية والكليات المماثلة تعملوا زيارات للمشروعات القائمة عشان لما تتخرجوا الشركات هتبقى محتاجة شباب زيكم .. كده من الآخر".

ووجهت طالبة أخرى رسالة للرئيس، قائلةً: «نشكركم على منحنا الفرصة لتعلم علم الذكاء الاصطناعي فهو علم كبير وجديد في مصر».

السيسي: لا تترددوا في دخول مجال الذكاء الاصطناعي

وردّ عليها الرئيس قائلا: "أنا اللي أشكركم على إنكم موجودين هنا ومن خلالكم أوجه رسالة لكل من سيلتحقون بالجامعة، انتبهوا واوعوا تترددوا إنكم تخشوا في هذا المجال، متخفوش، لأن اللي بندرسه وجابينه هو المستقبل كله، ولما تخلص الـ4 سنين اللي بتدرسهم هتلاقي الفرص في مصر والمنطقة والعالم، بتكلم على طلاب التعليم العام".

وواصل: "نحاول القفز على تأخرنا، وأنا سعيد بكم، وبهذا المستوى من التعليم".