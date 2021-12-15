حظك اليوم برج الثور الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور صبور ويتسم بالهدوء، وهو شخص قيادي ويتسم بحسمه للأمور في معظم جوانب الحياة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهمة وللتأثير فيمن حولك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في برجك يمنحك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.