تأجيل استئناف ريناد عماد على حكم حبسها إلى 7 فبراير

قررت جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من فتاة التيك توك ريناد عماد، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها في القضية التي تواجه فيها تهمة التحريض على الفسق وصناعة ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، لجلسة 7 فبراير للحكم.

المتهمة استغلت شقيقتها الصغرى

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 579 لسنة 2021، أن المتهمة «ريناد» استغلت شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة، ونسبت النيابة العامة، لها ارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وألقت الأجهزة الأمنية، في يونيو عام 2020، القبض على ريناد عماد، بمنطقة الدقي، بعد خروجها من حفل افتتاح كافيه يمتلكه نجل مطرب شعبي شهير، وجرى اقتيادها إلى مباحث الآداب.

ملابس وإكسسوارات عائد الفيديوهات

وأدلت المتهمة، بأقوالها خلال التحقيقات التي جرت معها بأقوالها، بأن العائد لها من الفيديوهات والصور، هو ملابس وإكسسوارات مجانية، بعد الإعلان عن سلع خاصة بشركات تجارية من خلال خاصية «ستوري» في حساباتها بمواقع التواصل، وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبسها وظلت محبوسة لعدة أشهر، قبل أن يجري إخلاء سبيلها على ذمة القضية.

إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية

وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي عقدت 5 جلسات محاكمة، تغيبت عنها المتهمة، بينما حضرت المحامية الخاصة بها، ليصدر حكم الإدانة بالحبس لمدة 3 سنوات، وطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، حيث نظرته المحكمة في عدة جلسات، من بينها جلسة اليوم، التي تقرر تأجيلها.

وقضت المحكمة الاقتصادية، حضوريا، في يونيو الماضي، بمعاقبة ريناد عماد، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع، من خلال صناعة وبث محتوى خارج عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء، وبعد القبض عليها أخلت النيابة العامة سبيلها، ليجرى إحالتها للمحاكمة الجنائية «مخلي سبيلها»، حتى صدر عليها الحكم المطعون عليه.