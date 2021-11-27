التحقيقات في مصرع عروسين بالقليوبية بسبب الغاز: لا شبهة جنائية «صورة»

أكدت تحقيقات أجهزة الأمن، في القليوبية حول واقعة مصرع العروسين إبراهيم ورقية بقرية أبوالمعاطي مركز شبين القناطر إثر استنشاقهما لغاز أول أكسيد الكربون بعد حدوث تسريب في سخان الشقة بعد زفافهما بساعات واكتشاف الواقعة يوم الصباحية، أنه لا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة وأن كافة منافذ الشقة سليمة وأن أسرتهما هما من اكتشفا الواقعة بعد كسر باب الشقة.

والدة العروسة: حاولت الاتصال بهما لم يردا

وكشفت التحقيقات من أقوال والدة العروسة أنها في حوالي الساعة الواحدة صباحا بعد منتصف الليل حاولت الاتصال بابنتها للاطمئنان عليها ولكنها لم ترد عليها فدخل الشك إلى قلبها فذهبت إلى منزل أسرة العريس الذي يقيمان فيه بعد زفافهما وأخبرت والد العريس بأن ابنتها لا ترد على الهاتف رغم اتصالها بها لأكثر من مرة.

وتابعت والدة العروس: «صعدنا إلى شقة العروسين وطرقنا الباب ولكن دون رد فقررنا كسر باب الشقة، لنجد العروسين ملقيين على الأرض في الحمام مصابين باختناق بسبب تسرب غاز السخان وأسرعنا بهما إلى المستشفى ولكن تبين وفاتهما وانقلب الفرح إلى مأتم».

تفاصيل حادث مصرع عروسين في الصباحية

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتي عروسين لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

انتقلت قوة من المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص «إبراهيم.س.ع»، 22 عامًا، عامل، وزوجته «رقية.ع.م»، 19 عامًا، ربة منزل، ومقيمان قرية أبو المعاطي دائرة المركز، متوفيان على إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه، أثناء استحمامهما بحمام الشقة في يوم الصباحية لليلة الزفاف.

وبسؤال أسرة المتوفيين، والد المتوفي، ووالدة المتوفاة، مقيمان ذات الناحية، أقروا أنه أثناء قيام الأسرة بالاطمئنان على المتوفيين في يوم الصباحية، وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها، واكتشافهم وفاة المجنى عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلى أنه تم التأكد من وفاتهما على الفور، وتحرر المحضر رقم 10407 لسنة 2021 إدراي مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.