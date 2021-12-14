التموين تستعد لاستقبال موسم قمح 2022 بإنشاء صوامع جديدة بسعة 5 آلاف طن

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصوامع والتخزين، لاستقبال موسم القمح 2022، بإنشاء صوامع حقلية جديدة، فضلا عن زيادة السعة التخزينية للصومعة الواحدة لتستوعب 5 آلاف طن.

استهداف إنشاء 60 صومعة حقلية جديدة

من جانبه، قال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن الوزارة تستهدف زيادة السعة التخزينية للصوامع الجاري إنشاؤها إلى 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، منوها إلى أنه يجري إنشاء 60 صومعة حقلية خلال الفترة المقبلة.

3.4 مليون طن السعة التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية

وأشار اللواء شريف باسيلي، إلى أن جميع الصوامع على مستوى الجمهورية، يبلغ سعتها التخزينية 3.4 مليون طن للقمح المحلي والمستورد، موضحا أن ميكنة الصوامع أدت إلى تسهيل عملية التخزين وتقليل كميات الهدر من القمح.

وكشف رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أنه سيتم إنشاء صوامع قريبة من مناطق زراعة القمح، حتى يتم استلامه من المزارعين من أقرب نقطة، لتقليل عمليات الهدر في التخزين، ومن ثم نقل القمح إلى الصوامع الرئيسية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لقيادات وزارة التموين على صوامع محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، بحضور كل من المهندس نبيل هيكل رئيس الشركة العالمية للهندسة والمقاولات، والمهندس صلاح عبدالجواد، مدير مشروع الصوامع الحقلية بالشركة المصرية القابضة الصوامع، حيث تم تفقد مكان الصومعة الجاري إنشاؤها في مدينة قويسنا والتي يجري تحويلها من شونة ترابية إلى صومعة حقلية لتخزين القمح، والتي تقام على مساحة 9500 متر مربع بعدد 4 خلايا بسعة إجمالية 5 آلاف طن، ويستهدف الانتهاء من تنفيذها قبل موسم حصاد القمح القادم 2022.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات مسبقة له، أن لوزارة تمكنت من إحداث نقلة نوعية في الحفاظ على محصول القمح من الإهدار أو التلف، وذلك من خلال الصوامع الحديثة التي تم إنشاؤها في جميع محافظات الجمهورية، معتبرا أن مشروع ميكنة الصوامع يعد أمنا قوميا لمصر من أجل الحفاظ على استدامة الأقماح.