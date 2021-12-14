نيسان تكشف عن خطة 2030.. وتعمل لطرح 23 سيارة كهربائية جديدة

كشفت شركة نيسان موتور المحدودة، عن «Nissan Ambition 2030»، الرؤية الجديدة طويلة المدى للشركة، لتمكين التنقل وما بعده، استجابةً للاحتياجات البيئية والمجتمعية واحتياجات العملاء الحرجة، حيث تهدف الشركة إلى أن تصبح شركة مستدامة حقًا، تقود نحو عالم أنظف وأكثر أمانًا وأكثر شمولاً.

ومن خلال هذه الرؤية، تسعى «نيسان»، لتقديم قيمة استراتيجية من خلال تمكين الرحلات التي تقدم تجارب واثقة ومثيرة وأكثر تكاملاً للعملاء، ومن خلال التعاون، تمكين المجتمع لبناء نظام بيئي ذكي مع إمكانية التنقل المتكاملة.

على مدى السنوات العشر المقبلة، ستقدم «نيسان»، مركبات كهربائية مثيرة وابتكارات تكنولوجية مع توسيع عملياتها على مستوى العالم.

وتدعم الرؤية هدف الشركة في أن تكون محايدة للكربون عبر دورة حياة منتجاتها بحلول السنة المالية 2050.

صرح ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان: «إن دور الشركات في تلبية الاحتياجات المجتمعية يتزايد بشكل متزايد، ومع Nissan Ambition 2030، سنقود عصرًا جديدًا للكهرباء، ونطور التقنيات لتقليل انبعاثات الكربون والسعي وراء فرص عمل جديدة، نريد تحويل نيسان لتصبح شركة مستدامة يحتاجها العملاء والمجتمع حقًا».

تسريع التنقل الكهربائي بخيارات وتجارب متنوعة

كشركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية، استثمرت في بناء البنية التحتية للشحن وإدارة الطاقة، من خلال وضع الكهربة في صميم استراتيجية الشركة طويلة المدى، «Nissan Ambition 2030»، تهدف الشركة إلى تسريع كهربة مجموعة سياراتها ومعدل الابتكار التكنولوجي باستثمارات تصل إلى 2 تريليون ين ياباني، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبناءً على طلبات العملاء لمجموعة متنوعة من السيارات المثيرة، ستقدم الشركة، 23 طرازًا كهربائيًا جديدًا، بما في ذلك 15 سيارة كهربائية جديدة بحلول السنة المالية 2030، بهدف تحقيق مزيج كهربي بأكثر من 50٪ على مستوى العالم، عبر علامتي «نيسان» و«إنفينيتي».

كما تسعى الشركة اليابانية لطرح 20 طرازًا جديدًا من طرازات «EV» و«e-POWER» المجهزة في السنوات الخمس المقبلة، وتعتزم زيادة مزيج مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية بحلول العام المالي 2026، بما في ذلك:

- أوروبا بأكثر من 75٪ من المبيعات.

- اليابان بأكثر من 55٪ من المبيعات.

- الصين بأكثر من 40٪ من المبيعات.

- الولايات المتحدة بنسبة 40٪ من مبيعات السيارات الكهربائية في السنة المالية 2030.