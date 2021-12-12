حملات أمنية بالمحافظات لملاحقة تجار المخدرات.. وتحريز 132 طربة حشيش

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الأمن المركزى ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- سلاح أبيض "مطواه"- مبلغ مالى–هاتفى محمول- ميزان).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (شخص).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام- عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (شخص).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين-مبلغ مالى– هاتفى محمول).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى–هاتفى محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط (ثلاثة أشخاص – لأحدهما معلومات جنائية ) .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– هواتف محمولة).

مديرية أمن السويس

ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الأستروكس، البودر"– سلاح أبيض "مطواه"- مبلغ مالى – هاتفى محمول).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (شخص).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى– سلاح أبيض "مطواه"- ميزان حساس- هاتف محمول).

مديرية أمن قنا

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من المواد والأقراص المخدرة – مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن البحرالأحمر

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (عدد 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول).

جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال

ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"– مبلغ مالى– هاتفى محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدو ماجاء بالتحريات.

كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن القاهرة

ضبط (واحد كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل .

مديرية أمن الجيزة

ضبط (كمية من مخدر البودر – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .

ضبط 30 كيلو هيدرو و10 آلاف قرص تامول

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام– 30 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- مبلغ مالى – 4 هاتف محمول ) بحوزة (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة (اللبان – الدخيلة) .

مديرية أمن البحيرة

ضبط ( كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) بحوزة ( شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركزى شرطة (أبوحمص – المحمودية) .

مديرية أمن مطروح

ضبط ( 10000 قرص مخدر لعقار التامول – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) بحوزة ( شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح .

مديرية أمن الدقهلية

ضبط ( 15 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض ) بحوزة ( شخص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلقاس .

مديرية أمن الغربية

ضبط ( كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض ) بحوزة ( شخص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا .

مديرية أمن السويس

ضبط ( 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (سيدة) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأربعين .

مديرية أمن بورسعيد

ضبط ( كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرق .

مديرية أمن المنيا

ضبط ( كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة مغاغة .

مديرية أمن الشرقية

ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة ( شخصين لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة (ثالث العاشر من رمضان) .

جهود ملاحقة العناصر الإجرامية بمنطقة "السحر والجمال"

ضبط (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

ضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من منطقة سكنه المشار إليه مسرحاً لترويج تجارته غير المشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( عدد من الأقراص المخدرة المتنوعة " بإجمالى عدد 7700 قرص" – مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

استهداف المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الجيزة) وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة .. وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف عدد (6) مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرتى مركزى شرطة ( أبوالنمرس – البدرشين) بالجيزة ، وكذا ضبط القائمين عليها ، حيث تبين وجود المخالفات الآتية :-

عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية.

مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

عدم وجود فريق طبى .

عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.