«التموين» تلزم المواطنين بإحضار شهادة تلقي لقاح كورونا للحصول على الخدمات

قامت مكاتب التموين على مستوى المحافظات، بتعليق لافتة حول ضرورة إحضار شهادة تلقي لقاح كورونا من قبل المواطن طالب الخدمة من مكتب التموين، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا بعدم دخول المواطنين المصالح الحكومية، إلا بعد التأكد من ‏الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل ‏PCR‏.

لافتة إلزام المواطنين إحضار ما يثبت تلقي اللقاح

وجاء نص اللافتة المعلقة في مكاتب التموين كالتالي: «تنبيه هام.. بناء على تعليمات المديرية على السادة المواطنين طالبي الخدمة من مركز الخدمة ضرورة إحضار ما يفيد تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك حتى يتسنى لنا تنفيذ الخدمة».

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد حصول العاملين ‏بالديوان العام بالوزارة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال توفير أطقم طبية قامت بتطعيم جميع العاملين بالوزارة، وأصدر قرارا بمنع دخول أي من العاملين دون حصولهم على اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا.

خدمات التموين المتاحة في المكاتب

وتستقبل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، طلبات المواطنين حول 6 خدمات تموينية متاحة عبر مكاتب التموين أو مكاتب الخدمة المطورة أو عبر بوابة مصر الرقمية، وتشمل «إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، وفصل اجتماعي، وضم أفراد الأسرة، وتفعيل بطاقات التموين، والاستعلام عن حالة الصرف، النقل من محافظة إلى أخرى».

فيما لا يتوفر حاليا في مكاتب التموين عدة خدمات تموينية موقوفة سواء في المكاتب أو عبر المنضات الإلكترونية وهي خدمات «إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، وإضافة صرف تموين لمستحقي خبز، وإضافة الزوجة المحرومة من التموين أو غير المقيدة على منظومة الدعم».

1118 مكتبا تموينيا على مستوى الجمهورية

ويوجد على مستوى محافظات الجمهورية ما يقرب من 1118 مكتبا تموينيا، تقوم بخدمة جميع المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيد على حوالي 23 مليون بطاقة تموين تختلف كل بطاقة عن الأخرى سواء في حصة السلع المقرر لها أو حصة الخبز، وذلك باختلاف عدد أفراد كل بطاقة.