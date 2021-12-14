10 تعليمات لطلاب المدارس لتجنب الإصابة بالأمراض خلال الطقس السيئ

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارات التعليمية، تعليمات عاجلة، لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة فيروس كورونا المستجد، بسبب ظروف الطقس الحالية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب بالمدارس.

ووجهت الإدارات التعليمية، خلال خطابها المرسل للمدارس الحكومية والخاصة بجميع أنواعها، بتنفيذ التعليمات للحد من انتقال أمراض البرد والأوبئة المنتشرة بين الطلاب في المدارس، وتنبيههم بالأعراض الأولوية للإصابة بين الأنفلونزا الموسمية العادية، وفيروس كورونا المستجد، والفرق بينهما.

10 تعليمات للحد من انتشار الأمراض والأوبئة بين الطلاب بسبب الطقس

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أهم التعليمات للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وفيروس كورونا المستجد، بسبب ظروف الطقس الحالية، وهي كالتالي:-

- في حالة ظهور أي أعراض لنزلات البرد (رشح - سعال -احتقان... إلخ)، أو ارتفاع بسيط في درجة الحرارة للطالب، فيجب مراجعة للطبيب المعالج وعدم حضور الطالب لحين تعافيه.

- على الطالب الذي يعاني من الأعراض السابقة شرب السوائل الدافئة واستخدام الديتول لتطهير الأسطح عده مرات يوميا.

- استخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة.

- غسيل الأيدي جيدا قبل الأكل وبعده، وقبل الخروج من الحمام (لمدة 20 ثانية على الأقل).

-تناول الخضروات والفاكهة الطازجة والعسل الأبيض وإضافة الثوم والبصل الطازج للطعام لرفع المناعة.

ارتداء الكمامات والتهوية الجيدة والنظافة العامة

- ارتداء الكمامات للذين يعانون من أمراض الحساسية أو نزلات البرد أو أمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض المزمنة.

- التأكد من التهوية الجيدة والنظافة العامة.

-إذا كان الطالب يعاني من الحساسية الموسمية أو أي من أمراض الصدر عدم الذهاب للمدرسة لحين تعافيه.

- التأكيد على طبيبة المدرسة إصابة الطالب أو المعاناة من أمراض نقص المناعة المزمنة (السكر - القلب- الضغط ... الخ) والعلاج أو الأدوية المكررة له، في حاله عدة تسجيل ذلك من قبل.

-عدم التقبيل في تبادل التحية والوداع.