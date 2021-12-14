كيف تتصرف حال تعرض منشأتك للحجز الإداري؟.. «التأمينات» توضح

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن ​تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المواعيد المقررة.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على موقع الهيئة، حول إمكانية تقسيط الاشتراكات التأمينية، مشيرة إلى أنه إذا كانت المنشأة مدينة، ووقع الحجز الإداري عليها، أو قدمت المنشأة خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية فيتم اتباع عدد من الخطوات.

خطوات تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل

وأضافت الهيئة على موقعها الرسمي، أن تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل يتم من خلال اتباع الخطوات التالية :

-أول خطوة هي تقدم صاحب العمل المدين بطلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الواقع في دائرته نشاط المنشأة.

- ثانيا يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي بالإضافة إلى المبالغ التي تحدده السلطة المختصة.

- يتم تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.

- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط يكون ملتزما بأداء الأقساط المستحقة عليه شهرياً والمبالغ الإضافية، وأيضا القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.

مد التقسيط لـ5 و7 سنوات لمديونيات المصانع والشركات

من جانبه، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى بيان له، على مد فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لدى التأمينات حتى 7 سنوات، وذلك لمن تزيد قيمة مديونيته عن مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم التقسيط حتى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، على أن يكون مقدم المديونية 15% من إجمالى المبالغ المستحقة للتأمينات.

ولفت رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه سيتم منح شهادة تأمينات مؤقتة لمدة 6 أشهر بدلا من 3 أشهر بشرط الانتظام في سداد الربط والقسط الشهري حتى لا تصبح عقبة في ممارسة جميع أنشطتهم التجارية.