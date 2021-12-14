«المهندسين» تنعى المعماري عبدالرحمن مخلوف: خطط مدن جدة ومكة والمدينة

قال المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، إن مجلس النقابة نقيبا وهيئة مكتب وأعضاء مجلس أعلى، ينعون بمزيد من الحزن، القامة الهندسية الكبيرة المهندس عبدالرحمن مخلوف، مؤكدا «أننا فقدنا قامة هندسية كبيرة شرفت مصر في محافل دولية ولكنه رحل تاركا ورائه تاريخا يحتذي به الكثير من مهندسي مصر.

من هو المهندس عبدالرحمن حسنين مخلوف

وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن المهندس عبدالرحمن حسنين مخلوف، هو مهندس معماري مصري، ومخطط إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

حياته

الراحل من مواليد عام 1924، ومنذ طفولته كان يحب أن يرسم أشكالاً هندسية وتصاميم عمرانية لمختلف المباني، وكان مولعاً بتفاصيل العمارة، ونما حبه هذا مع نموه وكبره على الرغم من أنه وُلِد ونشأ في أسرة اشتهر رجالها بكونهم علماء أزهريون، وكان أكثرهم أعضاء في هيئة علماء الأزهر، وشغل بعضهم منصب مفتي الديار المصرية.

عضو بنقابة المهندسين

درس «مخلوف»، في المدارس النظامية إلى أن أنهى المرحلة الثانوية، ثم التحق بجامعة القاهرة ودرس في كلية الهندسة قسم العمارة، وتخرج عام 1950، وعُين معيداً بها في عام 1951، ثم مدرسًا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 1957، كما انتدب للعمل في هيئة الأمم المتحدة كخبير لتخطيط المدن، وطلبت المملكة العربية السعودية في عام 1959، من الأمم المتحدة، تزويدها بخبير لتخطيط المدن على أن يكون مسلماً، وذلك لتخطيط بعض مدنها، فتم تكليفه بهذه المهمة، وبقي في المملكة إلى العام 1963، قام خلالها بإنشاء جهاز تخطيط المدن وأنجز مشروعات التخطيط العمراني لكل من مدينة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع وجيزان.

وواصلت النقابة في سرد السيرة الذاتية للراحل، حيث قالت: «بعد أن انتهت مهمته في المملكة العربية السعودية، عاد إلى القاهرة عام 1964، ورجع إلى عمله أستاذاً في الجامعة، وفي تلك السنة قام بعمل بحث علمي عن أوضاع ومستقبل مدينة القاهرة والجيزة، كإقليم عمراني متكامل، ووضع مخططاً مستقبلياً لهما».

وتابعت: «اقترح فيه المدن الصحراوية الواقعة على طريق السويس والفيوم، واقترح إنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وفي العام 1965، عين أستاذاً لتخطيط المدن، وخلال هذه الفترة حقق تطويراً في منهج تدريس مادة تخطيط المدن بأقسام العمارة في جامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة الأزهر».

وانتدب عام 1966 للعمل مديراً عاماً لإدارة التخطيط العمراني للقاهرة الكبرى، وأنشأ الهيكل التنظيمي للجهاز التخطيطي والتنفيذي وأشرف على إعداد التخطيط التمهيدي للقاهرة الكبرى في عام 1966، وقام بإعداد التخطيط العمراني لكل من منطقة شبرا الخيمة الصناعية في عام 1966، والمنطقة الحرة في بورسعيد عام 1967، وأسهم في بعض مراحل إعداد تخطيط مدن جديدة في مصر، مثل مدينة العبور ومدينة العريش الجديدة، وغيرها من مدن جديدة.

في العام 1968، طلب حاكم أبوظبي آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من الأمم المتحدة إرسال خبير لتخطيط المدن إلى أبوظبي للمساعدة في إعداد المخطط العام لمدينة أبوظبي، فتم ترشيحه لهذه المهمة، فعين مديراً لتخطيط المدن في أبوظبي، حيث تولى مهام تخطيط المدن فيها، وإنشاء دائرة تخطيط المدن في كل من مدينتي أبوظبي والعين، وكان ذلك لمدة سبع سنين ونصف السنة، وفي مايو 1976 أسس المكتب العربي للتخطيط والعمارة، وفيه قام بالعديد من المشروعات العمرانية والتخطيطية في الإمارات، وانتدب أستاذاً محاضراً لمادة التخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة الإمارات من العامين الدراسيين 83-1984 و84-1985.

التكريم

في عام 2010، وبفندق الإمارات، حاز المهندس عبدالرحمن مخلوف، على جائزة أبوظبي، إلى جانب ثمانية آخرين كل في مجاله. وقد قام بتكريمه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

في عام 2011، أقام الملحق الثقافى للسفارة المصرية بأبو ظبى حفل تكريم وكان المهندس عبدالرحمن مخلوف من أبرز المكرمين.