موعد زيادة معاشات نقابة المهندسين وتوصية لرفعها 20%

أصدرت الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين والتي عقدت الخميس الماضي، عدة قرارات منها اعتماد الميزانية الخاصة بالنقابة، بالإضافة إلى تحديد موعد زيادة معاشات النقابة ودراسة إمكانية رفع نسبة الزيادة من 15% إلى 20%.

موعد زيادة معاشات نقابة المهندسين

وبخصوص موعد زيادة معاشات نقابة المهندسين فقد أعلنت النقابة أنه من المقرر أن تطبق هذه الزيادة بدءا من شهر يناير 2022 المقبل، كما كشفت عن موافقة هيئة مكتب النقابة، على توصية بزيادة معاشات الأعضاء بنسبة 20% بدلا من 15% والتي طرحت أثناء انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين الخميس الماضي.

زيادة معاشات المهندسين

وذكرت النقابة في بيان سابق لها أنّ موعد زيادة معاشات المهندسين والنسبة المقترحة جاءت بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية العادية للنقابة المهندسين، التي انعقدت بتاريخ 25 نوفمبر 2021، بشأن تفويض هيئة مكتب النقابة، لدراسة مدى إمكانية تطبيق زيادة معاشات المهندسين بنسبة 20% بدلًا من 15%.

وواصلت نقابة المهندسين، أنّه بعد اطلاع هيئة مكتب النقابة في اجتماعها الذي عقد أمس الأول، على الدراسة المقدَّمة من أمانة الصندوق بشأن إمكانية تعديل النسبة إلى 20% على أن يطبق موعد زيادة معاشات نقابة المهندسين بدءًا من يناير 2022، طبقًا لموقف السيولة المتاحة والإيرادات المتوقعة، أوصت هيئة المكتب بإمكانية زيادة المعاشات بنسبة 20% بدلًا من 15% طبقًا لنتائج الدراسة المقدَّمة.

وعلى الرغم من أن موعد زيادة معاشات نقابة المهندسين سيتم اعتبارًا من شهر يناير 2022، لكن تتبقى خطوة أخيرة تتعلق بالعرض على المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي في اجتماعه المقبل.

عمومية نقابة المهندسين

وبعيدا عن موعد زيادة معاشات نقابة المهندسين فقد أعلنت النقابة انعقاد جمعيتها العمومية بحضور كبير، وخلال انعقاد الجمعية، أعلنت النقابة فائضا تاريخيا بصندوق المعاشات تخطى 600 مليون جنيه، بحسب نص البيان.

وكان المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أعلن خلال الجمعية العمومية الأخيرة زيادة معاشات النقابة بدءا من يناير المقبل، مؤكدا أنّ أمانة صندوق النقابة أعدّت دراسة لزيادة المعاشات وحددت الزيادة بنسبة 15%.

وأشار إلى أنّ الدراسة ستعقد مرة أخرى لرفع نسبة الزيادة إلى 17% أو 20%، كما أعلن زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه حتى 27 ألف جنيه دون أي زيادة في قيمة الاشتراك.