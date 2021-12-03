«الأرصاد»: يفصلنا أقل من 3 أسابيع على الشتاء.. وفرص سقوط أمطار غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه مع غياب أشعة الشمس تسشهد البلاد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة ويكون الطقس باردا على الأنحاء كافة، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم، لكن ابتداءً مع مساء غد السبت سنشهد فرص أمطار خفيفة على غرب البلاد، وفي يوم الأحد ستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من الوجه البحري، لافتًا إلى أن مصر يفصلها أقل من 3 أسابيع على حلول فصل الشتاء، وهو ما يدعو إلى ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلامية دارين مصطفى، أن انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة مستمرة، بحيث تكون حول المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، وهو ما يرجع إلى تأثر مصر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كم من سطح الأرض، وهو ما يتزامن مع مرتفع جوي على سطح الأرض، إذ أن وجود المرتفعين يعمل على الاستقرار في الأحوال الجوية.

نصيحة لقائدي المركبات

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال ساعات النهار يكون لطيفا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس، ناصحة قائدي المركبات بالقيادة بهدوء على الطرق والحذر الشديد من انخفاض الرؤية الأفقية واتباع تعليمات المرور كافة.