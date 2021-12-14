السيسي لطلاب الذكاء الاصطناعي: الفرصة الحقيقية في النوع ده من التعليم

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة في جامعة كفر الشيخ، حيث اطلع على عدد من المشروعات المبتكرة من جانب الطلاب وأشاد بها، كما تفقد الرئيس خلال جولته، كلية الذكاء الاصطناعي ودخل إحدى المحاضرات واستمع لشرح الدكتورة.

الرئيس السيسي للطلاب: اللي انتوا بتدرسوه ده هو المستقبل كله

وقال الرئيس السيسي، موجّها حديثه للطلاب والدكاترة الأساتذة بالكلية، عقب إنهاء الدكتورة محاضرتها: «اللي انتوا بتدرسوه وبتدرسوه ده المستقبل كله، كل الكلام اللي بيتقال والتطبيقات والأفكار الموجودة وأفكار تانية منعرفهاش، انتوا ممكن تعملوها».

الرئيس: الرقمنة مستقبل العالم وليس مصر فقط

وتابع الرئيس السيسي: «كل ما يتعلق بالرقمنة هو مستقبل الدنيا مش مصر بس، وكل اللي في التعليم لازم يفهموا إنّ الفرصة الحقيقية في النوع ده من التعليم، أنا سعيد جدا وأنا عارف إن دي تالت دفعة من كلية الذكاء الاصطناعي».

ووجّه الرئيس السيسي، رسالة إلى كل من يخطط للالتحاق بكليات الذكاء الاصطناعي، قائلا: «انتبهوا واوعوا تترددوا إنكوا تدخلوا المجال، متخافوش، لأن اللي بندرسه وجايبينه هو المستقبل كله، ولما تخلص الـ4 سنين اللي بتدرسهم هتلاقي الفرص في مصر والمنطقة والعالم، بتكلم على طلاب التعليم العام».