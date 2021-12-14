رئيس جامعة كفر الشيخ عن زيارة السيسي: يوم تاريخي للجامعة

أعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته البالغة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لجامعة كفر الشيخ، حيث حضر الرئيس، جانبًا من إحدى المحاضرات العلمية حول أجهزة الروبوت وبرمجة حركاتها، وذلك خلال تفقده إحدى قاعات المحاضرات والخاصة بكلية الذكاء الاصطناعى، بالجولة التفقدية التى أجراها بجامعة كفر الشيخ، اليوم، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي للجامعة، جعلت اليوم يومًا من الأيام التاريخية بالنسبة للجامعة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل لأبنائه الطلاب في الجامعة

وأضاف «دسوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على قناة «dmc»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسائل لأبنائه الطلاب في الجامعة، مؤكدا لهم حرصه على مصلحتهم ومستقبلهم، وهو ما يسعى الرئيس له من خلال الجمهورية الجديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن توجيهات الرئيس السيسي محل التنفيذ، ونحن حريصون على تأهيل الطلاب لسوق العمل وإخراج النوابغ.

الجامعة بها طلاب متميزون سيساهمون في تنمية المعرفة

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة بها طلاب متميزون سيساهمون في تنمية المعرفة، ونحن نصب تركيزنا على تنمية الإنسان المصرى، كما أعرب عن اهتمامه البالغ بعلوم الذكاء الاصطناعي، إذ ذكر أن الذكاء الاصطناعي من أهم العلوم، وله مستقبل كبير، ونحن لدينا كلية ذكاء اصطناعي وطلابها في الفرقة الثالثة، وكنا حريصون على أن نكون أول جامعة تطبق توجيهات الرئيس فيما يتعلق بكلية الذكاء الاصطناعي.

الرئيس حرص على إفطار جماعي مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جامعة كفر الشيخ، هي تأكيد على اهتمامه ودعمه الكبير للجامعات الحكومية، كما أن الرئيس حرص على إفطار جماعي مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وفتح حوار مفتوح معهم تشجيعا لهم، ثم اجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات ووجه بمجموعة من النقاط الهامة والمتمثلة في ربط البحث العلمي مع التعليم الجامعي، ورعاية الطلاب النوابغ والمتفوقين ودعمهم، والاهتمام بالأنشطة الطلابية.