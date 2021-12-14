وزير الأوقاف: صعود المنابر بشروط ونجحنا في تخصيص مسابقات لذوي الهمم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تحرص على دعم صندوق عطاء، مضيفا أن المساجد الجديدة تضع في اعتبارها تيسير دخول ذوي الهمم المساجد، وذلك في المساجد الجديدة أو التي تشهد أعمال إحلال وتجديد.

وقال وزير الأوقاف، «ما نقوم به ليس واجبا مهنيا ووظيفيا فقط وإنما ننفذه بقناعة إيمانية ووطنية وابتغاء مرضاة الله، وهذا حق بلدنا وأهالينا».

وحول قرار منع صعود أحد الأئمة للمنبر، قال الدكتور محمد مختار جمعة، «لدينا تسجيلات دعتنا لاتخاذ القرار، ولو تركنا أمثال هؤلاء على المنابر، سنكون ضيعنا البلد» وتساءل قائلا: «كيف ننظف المنابر؟».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لتوضيح رؤية وزارة الأوقاف ودعمها لصندوق «عطاء»، صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمد مختار جمعة، على أن الوزارة تلتزم بنسبة 5% المخصصة لذوي الهمم، قائلا: «أتحدى أن يكون حد دخل ونجح ولم نقبله حتى لو نافس غير ذوى الهمم».

وأضاف الوزير «الـ 5% تعبر عن حد أدنى وليس الحد الأقصى، وأحيانا يصل التمثيل لـ 8%؜ إذا نجح عدد كبير من ذوي الهمم»، لافتا إلى أن ترجمة خطبة الجمعة لذوى الهمم ساهم فى زيادة عدد المتابعين للخطبة بلغة الإشارة، مضيفا «نحن الدولة الوحيدة التى تخصص فرعا مستقلا لذوي الهمم في المسابقات، ويشارك مع العامة».

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، على أنه تم افتتاح ما يقرب من 1800 مسجد العام الماضى، بخلاف ما تبنيه هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا «لا أعلم أن هناك دولة قامت ببناء 1600 جامع في سنة بخلاف إحلال وتجديد 200 آخرين .

وأضاف الوزير خلال الاجتماع، «العام الماضي كان يتم افتتاح خمسة مسجد في اليوم»، مؤكدا «ما حدث من عمارة بيوت الله في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوق، فنحن أمام دولة تبني بصدق في كل المجالات، الإسكان والنقل وغيرها».