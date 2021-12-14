السيسي: الشباب هم المستقبل وذخيرة أي أمة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بأعضاء هيئة تدريس جامعة كفر الشيخ، والطلبة والوافدين، مشددًا على أن برنامجه بعد مؤتمرات الشباب، أن يزور الجامعات لكي يلتقي بالشباب المصري، معقبًا: «الشباب هم المستقبل، والصورة الحقيقية لبلدنا».

أهمية الشباب في الأمة

وأضاف السيسي، خلال إفطار جماعي مع طلاب وهيئة تدريس جامعة كفر الشيخ، خلال زيارته لها اليوم، أن زيارته للجامعة هدفها التأكيد على تقديره للطلبة، واعتماد البلاد عليهم، موضحًا: «ذخيرة أي أمة مرتبطة بشبابها، والشباب هو المستقبل والإرادة والقدرة، والاستعداد للمستقبل، وإحنا بنحاول نعمل معاكم ده».

هدف تطوير التعليم

وتابع الرئيس أن تطوير الجامعات والتعليم هدفه مساعدة الشباب للحصول على فرصة عمل حقيقية، موضحًا: «بنتكلم على الجودة في كل مجالات التعليم، وكل ما نحسن في جودة التعليم، ينعكس ده على المتلقي، وهذا يضخ قوة حقيقية في دماء بلادنا مصر»، مشددا على أنه يحب أن يستمع لهم ويجيب عن أسئلتهم.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم، في مقر جامعة كفر الشيخ، وأكد خلال اللقاء، دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات، تقديرا لدورها المهم، وإيمانا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور، هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

ووجه الرئيس بتطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب، وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص في مصر، باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة.