مصادر بـ«الشباب»: رصد مليون جنيه جوائز لأول نسخة من «قادرون بإبداع»

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجَّه بإدارج مسابقة للموهوبين والمبدعين من «قادرون باختلاف» ضمن مهرجان إبداع العام 2022-2023 في النسخة الحادسة عشرة، تحت مسمى «قادرون بإبداع» ورصد ميزانية منفصلة لجوائز هذه المسابقات في الفنون والثقافة والرياضة.

جاء ذلك بعد المواهب الرائعة التي شاهدها جميع المصريين لـ«قادرون باختلاف» أثناء الاحتفالية الكبيرة التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت حديث ومثار إعجاب الرأي العام المصري والعربي، بحرص الرئيس على مشاركة «قادرون باختلاف» لمدة تجاوزت خمس ساعات دون كلل أو ملل، وتلبية طلباتهم، وتحفيزهم على الإيجابية في أجواء إنسانية رحيمة وحانية من الرئيس تجاه هؤلاء الأشخاص الذين وصفهم بأنهم البركة التي تجلب الخير للجميع.

تشكيل لجان لاختيار المواهب من قادرون باختلاف

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الدكتور أشرف صبحي، كلف بتشكيل لجنة لاختيار المواهب من قادرون باختلاف، وتشكيل لجان تحكيم للمسابقات التي سيشاركون فيها في مجالات الفنون والثقافة والرياضة، ورصد جوائز للفائزين من المشاركين، تبلغ قيمتها حوالي مليون جنيه، توزع على المجالات حسب كونها فردي أو جماعي.

الاستعداد والتجهيز للمشاركة في مهرجان إبداع العام المقبل

وأوضحت المصادر أن الدكتور أشرف صبحي، يولي أهمية كبيرة بفكرة عمل مسابقة قادرون بإبداع، ووجَّه الوزير القيادات المسؤولة والمختصة بالتجهيز والاستعداد مبكرا لاختيار واكتشاف العناصر الموهوبة وتجهيزهم للمشاركة في «قادرون بإبداع» ضمن مهرجان إبداع 2022.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن عن تغيير مسمى الاتحاد المصري للرياضة للإعاقة الذهنية، إلى الاتحاد الرياضي لـ«قادرون باختلاف»، تكريما لتلك الفئة التي حظيت بحب واحترام وتقدير الرئيس السيسي، الذي حرص على مشاركتهم لمدة تجاوزت أكثر من خمس ساعات، في احتفالية قادرون باختلاف «النسخة الثالثة»، وتزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن حفاوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ«قادرون باختلاف» رفع معنوياتهم وذويهم، وبثت في نفوسهم طاقات لا حدود لها للاندماج في المجتمع، والاستمرار في تحقيق الإبداع والتميز في كل مجالات الحياة.