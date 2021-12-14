جامعة دمياط تحتل المركز 462 عالميا بتصنيف المقياس الأخضر 

أُعلنت اليوم الثلاثاء نتيجة تصنيف Ui Green Metric للجامعات الخضراء صديقة البيئة، وظهرت 12 جامعة مصرية، منها 9 جامعات حكومية و3 جامعات خاصة، في هذا التصنيف من إجمالي 956 جامعة مشاركة.

وحازت جامعة دمياط على المركز 462 عالميًا، وبذلك فقد تقدمت الجامعة بنحو 193 مركزاً عن تصنيف العام الماضي، حيث جاءت حينذاك في المركز 655 عالميًا.

معايير البنية التحتية وإدارة النفايات والتغيرات المناخية

ويعتمد هذا التصنيف على 6 معايير، لقياس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، والموقع الجغرافي، وإدارة النفايات، والتغييرات المناخية، واستخدام المياه، والنقل والمواصلات، والتعليم والبحث العلمي.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بأصدق التهاني للمنتسبين للجامعة، لما يشهده تصنيف الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية من تقدم ملحوظ.

رئيس جامعة دمياط يوجه الشكر لفريق إعداد ملف المسابقة

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ولفريق تصنيف وتبويب ورصد وترتيب وتصنيف الجامعة، بقيادة الدكتورة أماني الدياسطي، على ما يقومون به من جهود منقطعة النظير في تحديث المعلومات عن الجامعة، ومتابعة التصنيفات المختلفة، لرصد ما وصلت إليه الجامعة من مراكز متقدمة.

كما أعلن التصنيف البريطاني «QS»، المُختص بالتعليم عن إدراج جامعة دمياط، في تصنيفه «QS Arab Region University Rankings 2022»، ولأول مرة، حيث جاءت جامعة دمياط ضمن شريحة أفضل 151-180 جامعة على مستوى الجامعات العربية.