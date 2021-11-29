انعقد اليوم الاثنين، مجلس جامعة دمياط بحرم الجامعة الجديد بجلسته رقم 171 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

قافلات طبية دورية لخدمة قرى المحافظة

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة الالتزام بقرار منع دخول أي مواطن سواء كان طالب أو زائر أو من المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري الذين لم يتلقوا اللقاح بدءً من 1 ديسمبر 2021 وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ووجه رئيس الجامعة أعضاء المجلس بالاستعداد الجيد من الآن لاختبارات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 15 يناير 2022 كما أكد رئيس الجامعة على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبدء تنفيذ قافلات طبية دورية لخدمة قرى المحافظة وذلك من خلال كلية الطب البشري وكلية التمريض، الأمر الذي بدوره سيسهم في تعزيز دور الجامعة المجتمعي في أداء رسالتها في خدمة المجتمع الدمياطي الذي يعد أحد ركائز الجامعة الثلاثة بجانب ما يؤديه قطاع شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث.

جامعة دمياط توافق على ترشيح اللبني لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الأساسية لعام 2021

ووافق رئيس الجامعة على ترشيح الدكتور صلاح اللبني الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم وعميد الكلية الأسبق لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الأساسية لعام 2021 والمعلن عنها من أكاديمية البحث العلمي مع الموافقة على ترشيح دكتورة نبيلة البدويهي الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الرياضيات بكلية العلوم لجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الأساسية لعام 2021 والمعلن عنها من أكاديمية البحث العلمي.

مجلس الجامعة يوافق على زيادة المبلغ المخصص للمشاريع البحثية الداخلية بالجامعة

كما وافق المجلس على زيادة المبلغ المخصص للمشاريع البحثية الداخلية بالجامعة بموجب 500 ألف جنيه ليصبح 1,300,000 جنيه بدلًا من 800,000 جنيه، ويأتي ذلك نتيجة للنقاش البنّاء الذي دار بين رئيس الجامعة خلال اللقاء التكريمي الذي عقده رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتميزين في النشر الدولي.

جامعة دمياط توافق على إعفاء طالبات من مصروفات الماجستير

ووافق المجلس على إعفاء الطالبتين نهى علي زكريا الدنون من ذوي الهمم ومراقبتها داليا صلاح محمد سالم من مصروفات درجة الماجستير تشجيعًا لهما ولتفوقهما الدراسي.

هذا ومنح المجلس اللقب العلمي لـ 3 وظيفة أستاذ مساعد، ومنح 10 درجات دكتوراه مع منح 24 درجة ماجستير، وتعيين 4 بدرجة مدرس مع 2 معيد بكلية الهندسة عن طريق الإعلان، وتعيين مدرس بكلية الهندسة عن طريق الإعلان، إضافة لتعيين لـ2 أستاذ مساعد بكلية الهندسة عن طريق الإعلان.