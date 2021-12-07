جامعة دمياط تستضيف الملتقى السنوي لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تنظم جامعة دمياط الملتقى التكنولوجي الأول لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تحت رعاية الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

انطلاق الملتقى التكنولوجي بحضور خبراء ومتخصصين

حيث يتم إطلاق النسخة الأولى من «الملتقى التكنولوجي السنوي لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 1st FCAI Technical Forum» في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2021، والذي سيتم فيه استضافة نخبه على أعلى مستوى من رواد صناعة التكنولوجيا في مصر والشرق الأوسط، وذلك لإلقاء محاضرات وعقد ورش عمل لطلاب الكلية لاطلاعهم على أحدث التوجهات التي تخص المجال في سوق العمل، كما سيسهم الملتقى في فتح آفاق جديدة للطلاب لاختيار مواضيع تتماشى مع تقدم احتياجات سوق العمل لتطبيقها كمشاريع للتخرج.

هذا واستقبل في وقت سابق الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وفد المجلس الأعلى للجامعات للتحول الرقمي، وتأتي الزيارة لاعتماد مركزين «وحدة خدمات التحول الرقمى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومركز الحساب العلمي» بجامعة دمياط لتدريب واختبارات ومنح شهادات أساسيات التحول الرقمي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالجامعة.

وتأتي الزيارة ضمن جهود الجامعة في ملف التحول الرقمي التي تقوده كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.