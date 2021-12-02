أسماء الفائزين في اتحاد طلاب جامعة دمياط

شهد اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط إجراءات انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة وكذلك أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب، وذلك في حضور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس لجنة الإشراف العليا على الانتخابات الطلابية.

كما حضر أعضاء لجنة الإشراف العليا على الانتخابات الطلابية، وهم: الدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور عصام الدسوقي الأستاذ المساعد بقسم علم النفس التربوي والصحة النفسية بكلية التربية، ومحمد رفعت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والطالب محمد السيد حسن «كلية التمريض»، والطالبة ريتاج ماجد إبراهيم «كلية الزراعة».

كما حضر عدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري الذين شاركوا في إجراءات الانتخابات الطلابية منذ انطلاقها يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021.

وأُجريت انتخابات أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب وكذلك رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة وسط حضور الطلاب والطالبات أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة.

أسماء الفائزين باتحاد طلاب جامعة دمياط

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من:

- أنس الجمل «كلية الهندسة» رئيساً لـ مجلس اتحاد طلاب الجامعة

- ياسمين عاطف «كلية الآثار» نائباً لـ رئيس مجلس اتحاد طلاب الجامعة

- محمد المتبولي «كلية الحقوق» أميناً لـ لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا

- نور بعيت «كلية الزراعة» أميناً مساعداً لـ لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا.

- مجدي الدالي «كلية التربية الرياضية» أميناً لـ لجنة النشاط الرياضي العليا

- منة الله سري «كلية التربية الرياضية» أميناً مساعداً لـ لجنة النشاط الرياضي العليا.

- محمد أبو عطية «كلية التربية» أميناً لـ لجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا

- عمر الوشاحي «كلية الهندسة» أميناً مساعداً لـ لجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا

- عبد الله فايز «كلية الآثار» أميناً لـ لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا

- محمد البداوي «كلية التجارة» أميناً مساعداً لـ لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا .

- سما العتمة «كلية الآثار» أميناً لـ لجنة النشاط الفني العليا.

- رحمة بلح «كلية التربية النوعية» أميناً مساعداً لـ لجنة النشاط الفني العليا.

- محمد البيسي «كلية الزراعة» أميناً لـ لجنة نشاط الأسر العليا.

- شيماء عصام «كلية الفنون التطبيقية» أميناً مساعداً لـ لجنة نشاط الأسر العليا.

- جنة غنيم «كلية العلوم» أميناً لـ لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا.

- شمس الغباري «كلية التمريض» أميناً مساعداً لـ لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا .

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين، مؤكدًا أهمية اتحاد الطلاب الذي يمثل جميع طلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، ولما لاتحاد طلاب الجامعة والاتحادات الطلابية بالكليات من أهمية بالغة في تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، وكذلك اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم في شتى المجالات وكذلك تعظيم الاستفادة من طاقات الطلاب البناءة وتوظيفها في خدمة المجتمع واكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للطالب محمد عيسى رئيس اتحاد الطلاب السابق ولجميع أعضاء اتحاد الطلاب السابق عما قاموا به من جهود وأنشطة طلابية متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح الفترة المقبلة.

رئيس جامعة دمياط يكلف اتحاد الطلاب بالبدء في حملات توعية الطلبة من خلال الوسائط المختلفة

واجتمع رئيس الجامعة مع اتحاد الطلاب في حضور لجنة الإشراف العليا على الانتخابات الطلابية، ووجه رئيس الجامعة كل من رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب وأمناء اللجان العليا والأمناء المستعدين بضرورة العمل على تعظيم دور اتحاد طلاب الجامعة ولجانه من خلال كافة الأنشطة البناءة، كما كلفهم بضرورة البدء في حملات توعية للطلاب والطالبات من خلال الوسائط المختلفة سواء الرقمية أو الورقية تهدف إلى حماية الجامعة بكافة مقدراتها والحفاظ على نظافة الجامعة وخاصة أنه تم بناء الجامعة لخدمتهم وخدمة أبنائهم في المستقبل.