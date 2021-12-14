السيسي يمازح طالب نيجيري بكفر الشيخ: «ما تتكلم عربي شوية بقى»

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب من نيجيريا يّدرس في جامعة كفر الشيخ، إذ رحب الطالب بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه له الشكر والتقدير على حضوره الجامعة، لكن باللغة الإنجليزية، فمازحه الرئيس: «بس أنت لازم تتكلم عربي بقى شوية»، فرد عليه الطالب ضاحكا: أنا بتكلم عربي قليل»، ليتابع السيسي: «لا مش قليل ولا حاجة، ده جميل جدًا».

السيسي يرحب بالطلاب الوافدين

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع عدد من طلاب جامعة كفر الشيخ، اليوم، خلال تفقده كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة: «أرحب بكل الطلاب من خارج مصر، سواء من السودان أو نيجيريا أو تشاد، وكل طلاب البلاد الشقيقة في الجامعات المصرية»، وذلك وفقا لما أذاعته قناة صدى البلد.