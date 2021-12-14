السيسي لطلاب كفر الشيخ: «اوعوا تقولوا خايفين.. اللي معاه ربنا مبيخفش»

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شباب مصر على مستقبلهم، مناشدًا إياهم عدم الخوف، وذلك خلال إجابته عن سؤال الطالب حسين وائل، الطالب بالفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ، إذ قال الطالب: «أعبر عن مدى سعادتي والطلبة وأبناء المحافظة بوجود حضرتك، بس احنا خايفين من اللي جاي، ومقدرين اللي الدولة بتعمله من مشروعات، وشايفين المشروعات اللي بتحصل».

السيسي لطلاب جامعة كفر الشيخ: «الشباب ميخافوش»

فيما رد عليه السيسي، في مقطع الفيديو الذي عرضته قناة «صدى البلد»، «اوعى تقول خايفين تاني، متخافوش، الشباب ميخافش، الشباب بيدخل بكتفه وبدراعه وبوقته وبشبابه وبالأمل، خوف إيه؟ لا، نخاف من إيه؟، إسمع.. معانا ربنا، هل اللي معاه ربنا يخاف؟».

طالب بكلية حقوق جامعة كفر الشيخ للرئيس: «كلنا في ضهرك»

فيما استكمل الطالب بكلية حقوق جامعة كفر الشيخ، حديثه: «إحنا شايفين ما تعمله الدولة من إنجازات ومشروعات، بس حضرتك بتحلم لنا بإيه، نفسك نكون إحنا فين، فيه إنجازات غير مسبوقة في مصر، لازم تكون بلدنا على قلب رجل واحد، تحت قيادة سيادتك، وإحنا في ضهرك كشباب».